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США не пропустили російську військову колону на північному сході Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Американський військовий патруль не дозволив російської військової колоні проїхати важливою автодорогою на північному сході Сирії, повідомляють місцеві джерела. Інцидент стався на тлі зростаючої напруженості між двома сторонами. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

США не пропустили російську військову колону на північному сході Сирії

"Правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights, яка провадить моніторинг воєнних дій за допомогою спостерігачів на місцях, повідомила у вівторок, що американські військові не дозволили російської військової техніки використовувати магістральну дорогу між двома містами на північному сході Сирії, які контролюються курдами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський конвой намагався проїхати до пункту перетину кордону між Сирією та Іраком, який контролюється підтримуваними США Сирійськими демократичними силами (SDF), вказали правозахисники.

"Коли турецькі військові і союзні їм сирійські ополченці (FSA) розгорнули наступ на SDF у жовтні 2019 року, а США вивели війська з деяких районів поблизу сирійсько-турецького кордону, Росія, будучи вірним прихильником режиму президента Сирії Башара Асада, наростила свою військову присутність на північному сході країни. Після посилення тиску з боку Конгресу і іноземних союзників США президент Дональд Трамп вирішив залишити близько 500 американських військовослужбовців для захисту нафтових родовищ регіону і недопущення доступу до них сил "Ісламської держави" і сирійських урядових військ. Тепер і в США, і у Росії є військові аванпости в регіоні", - пише видання.

Повідомляється, що інцидент у вівторок вписуватися в серію аналогічних інцидентів, які сталися за останні дні між двома державами в зв'язку з їх присутністю в Сирії, повідомляють місцеві джерела.

"Це вже третій інцидент за тиждень", - каже місцевий журналіст Нішан Мохаммад, який стверджує, що став очевидцем чергового недавнього протистояння між американськими і російськими військами на північному сході Сірії.

"Я був там на минулих вихідних, коли американські солдати зупинили російські військові машини і змусили їх повернутися на базу", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Як повідомлялося раніше в УНН, американці не пустили російський військовий конвой до нафтового родовища в Сирії.

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