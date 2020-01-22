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США не пропустили российскую военную колонну на северо-востоке Сирии

Киев • УНН

 • 16407 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Американский военный патруль не позволил российской военной колонне проехать важной автодорогой на северо-востоке Сирии, сообщают местные источники. Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между двумя сторонами. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

США не пропустили российскую военную колонну на северо-востоке Сирии

"Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, которая осуществляет мониторинг военных действий с помощью наблюдателей на местах, сообщила во вторник, что американские военные не позволили российской военной технике использовать магистральную дорогу между двумя городами на северо-востоке Сирии, контролируемой курдами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский конвой пытался проехать до пункта пересечения границы между Сирией и Ираком, который контролируется поддерживаемыми США Сирийским демократическими силами (SDF), указали правозащитники.

"Когда турецкие военные и союзные им сирийские ополченцы (FSA) развернули наступление на SDF в октябре 2019 года, а США вывели войска из некоторых районов вблизи сирийско-турецкой границы, Россия, будучи верным сторонником режима президента Сирии Башара Асада, нарастила свое военное присутствие на северо-востоке страны. После усиления давления со стороны Конгресса и иностранных союзников США президент Дональд Трамп решил оставить около 500 американских военнослужащих для защиты нефтяных месторождений региона и недопущения доступа к ним сил "Исламского государства" и сирийских правительственных войск. Теперь и в США, и в России есть военные аванпосты в регионе", - пишет издание.

Сообщается, что инцидент во вторник вписывается в серию аналогичных инцидентов, которые произошли за последние дни между двумя государствами в связи с их присутствием в Сирии, сообщают местные источники.

"Это уже третий инцидент за неделю", - говорит местный журналист Нишан Мохаммад, который утверждает, что стал очевидцем очередного недавнего противостояния между американскими и российскими войсками на северо-востоке Сирии.

"Я был там в прошлые выходные, когда американские солдаты остановили российские военные машины и заставили их вернуться на базу", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

Как сообщалось ранее в УНН, американцы не пустили российский военный конвой к нефтяному месторождению в Сирии.

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