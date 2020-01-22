США не пропустили российскую военную колонну на северо-востоке Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Американский военный патруль не позволил российской военной колонне проехать важной автодорогой на северо-востоке Сирии, сообщают местные источники. Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между двумя сторонами. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, которая осуществляет мониторинг военных действий с помощью наблюдателей на местах, сообщила во вторник, что американские военные не позволили российской военной технике использовать магистральную дорогу между двумя городами на северо-востоке Сирии, контролируемой курдами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский конвой пытался проехать до пункта пересечения границы между Сирией и Ираком, который контролируется поддерживаемыми США Сирийским демократическими силами (SDF), указали правозащитники.
"Когда турецкие военные и союзные им сирийские ополченцы (FSA) развернули наступление на SDF в октябре 2019 года, а США вывели войска из некоторых районов вблизи сирийско-турецкой границы, Россия, будучи верным сторонником режима президента Сирии Башара Асада, нарастила свое военное присутствие на северо-востоке страны. После усиления давления со стороны Конгресса и иностранных союзников США президент Дональд Трамп решил оставить около 500 американских военнослужащих для защиты нефтяных месторождений региона и недопущения доступа к ним сил "Исламского государства" и сирийских правительственных войск. Теперь и в США, и в России есть военные аванпосты в регионе", - пишет издание.
Сообщается, что инцидент во вторник вписывается в серию аналогичных инцидентов, которые произошли за последние дни между двумя государствами в связи с их присутствием в Сирии, сообщают местные источники.
"Это уже третий инцидент за неделю", - говорит местный журналист Нишан Мохаммад, который утверждает, что стал очевидцем очередного недавнего противостояния между американскими и российскими войсками на северо-востоке Сирии.
"Я был там в прошлые выходные, когда американские солдаты остановили российские военные машины и заставили их вернуться на базу", - сказал он в интервью "Голосу Америки".
Как сообщалось ранее в УНН, американцы не пустили российский военный конвой к нефтяному месторождению в Сирии.