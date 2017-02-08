США не планують розширювати список візових обмежень – Д.Келлі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ США Джон Келлі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості додати інші країни до переліку семи переважно мусульманських країн, громадянам яких тимчасово заборонили в’їзд до США, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Під час виступу на слуханнях у Конгресі 7 лютого Д.Келлі заявив, що обмеження на в’їзд стосуються не мусульман.
“Це пауза, яку наразі ми залагоджуємо”, — зазначив він.
Також Д.Келлі зазначив, що хотів би відкласти запровадження указу, щоб встигнути обговорити його з конгресменами. Але, за його словами, важливим був фактор несподіванки, щоб потенційно небезпечні для США іноземці не змогли підготуватися до посилення правил в’їзду.