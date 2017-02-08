США не планируют расширять список визовых ограничений - Д.Келли

Во время выступления на слушаниях в Конгрессе 7 февраля Д.Келли заявил, что ограничения на въезд касаются не мусульман.

"Это пауза, которую сейчас мы улаживаем", - отметил он.

Также Д.Келли отметил, что хотел бы отложить введение указа, чтобы успеть обсудить его с конгрессменами. Но, по его словам, важным был фактор неожиданности, чтобы потенциально опасные для США иностранцы не смогли подготовиться к ужесточению правил въезда.