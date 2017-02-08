США не планируют расширять список визовых ограничений - Д.Келли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр внутренних дел США Джон Келли заявил, что Вашингтон не рассматривает возможности добавить другие страны в перечень семи преимущественно мусульманских стран, гражданам которых временно запретили въезд в США, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время выступления на слушаниях в Конгрессе 7 февраля Д.Келли заявил, что ограничения на въезд касаются не мусульман.
"Это пауза, которую сейчас мы улаживаем", - отметил он.
Также Д.Келли отметил, что хотел бы отложить введение указа, чтобы успеть обсудить его с конгрессменами. Но, по его словам, важным был фактор неожиданности, чтобы потенциально опасные для США иностранцы не смогли подготовиться к ужесточению правил въезда.