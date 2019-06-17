США не хочуть війни з Іраном – Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Хоча можна “безпомилково” стверджувати, що Іран несе відповідальність за атаки на два танкери, що мали місце кілька днів тому, США не хочуть воювати з Тегераном. Таку думку виказав в неділю держсекретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
У інтерв’ю “Fox News Sunday” Помпео сказав: “Президент Трамп зробив усе, що може, щоб уникнути війни. Ми не хочемо війни”. Але він додав, що Вашингтон гарантуватиме вільну навігацію через важливі райони судноплавства.
“Сполучені Штати збираються переконатися, що ми вживаємо всі необхідні заходи, дипломатичні та інші, щоб досягти такого результату”, — сказав Помпео.
“Розвідка має багато даних, безліч доказів. Світ побачить багато чого з цих даних, — сказав Помпео. Разом з тим, Помпео заявив, що не хоче обговорювати можливі подальші кроки, які Сполучені Штати можуть зробити у відповідь на події минулого тижня.
“Іран не отримає ядерну зброю. Це наша мета”, — сказав він, відповідаючи на питання про можливість надіслання Трампом більшої кількості американських військ і військової техніки в регіон.
“Учора я зробив кілька дзвінків колегам по всьому світу. Я впевнений, що у нас будуть партнери, які розуміють цю загрозу”, — сказав Помпео.
Нагадаємо, раніше США і Велика Британія вже звинуватили Іран у нападах, які сталися минулого четверга. В результаті атак було завдано збитків двом нафтовим танкерів з Норвегії і Японії. У Тегерані відкидають звинувачення. Представники ООН застерегли від ескалації напруженості в регіоні Перської затоки після нещодавнього загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном у зв’язку з ядерною програмою Ірану, а генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.