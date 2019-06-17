США не хочуть війни з Іраном – Помпео

КИЇВ. 17 червня. УНН. Хоча можна “безпомилково” стверджувати, що Іран несе відповідальність за атаки на два танкери, що мали місце кілька днів тому, США не хочуть воювати з Тегераном. Таку думку виказав в неділю держсекретар США Майк Помпео, передає УНН із посиланням на Голос Америки.