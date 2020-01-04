США направлять додаткові три тисячі військових на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сполучені Штати Америки відправлять додатковий військовий контингент до Близького Сходу після загострення напруження в регіоні у зв'язку із вбивством іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
На Близький Схід передислокують частину сил швидкого реагування 82-ої повітряно-десантної дивізії, а саме близько 3 тисяч військовослужбовців.
"Після атаки на посольство США в Багдаді на початку цього тижня США розмістили 750 військовослужбовців з цього ж підрозділу і заявили, що можливі додаткові дислокації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби.