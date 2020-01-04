США направят дополнительные три тысячи военных на Ближний Восток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Соединенные Штаты Америки отправят дополнительный военный контингент в Ближнего Востока после обострения напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
На Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования восемьдесят второй воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тысяч военнослужащих.
"После атаки на посольство США в Багдаде в начале этой недели США разместили 750 военнослужащих из этого же подразделения и заявили, что возможны дополнительные дислокации", - говорится в сообщении.
Напомним, США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.