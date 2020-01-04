США направят дополнительные три тысячи военных на Ближний Восток

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52940 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124468 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130220 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128203 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153443 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112738 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112781 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109976 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130896 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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США направят дополнительные три тысячи военных на Ближний Восток

США направят дополнительные три тысячи военных на Ближний Восток

Киев  •  УНН

 • 10660 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Соединенные Штаты Америки отправят дополнительный военный контингент в Ближнего Востока после обострения напряженности в регионе в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

На Ближний Восток передислоцируют часть сил быстрого реагирования восемьдесят второй воздушно-десантной дивизии, а именно около 3 тысяч военнослужащих.

"После атаки на посольство США в Багдаде в начале этой недели США разместили 750 военнослужащих из этого же подразделения и заявили, что возможны дополнительные дислокации", - говорится в сообщении.

Напомним, США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы.

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