США направили есмінець до місця підриву танкерів в Оманській затоці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Сполучені Штати направили есмінець Mason у Оманську затоку до місця атаки на два танкери, у якій США звинувачують владу Ірану. Про це повідомили в американському центральному командуванні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Військові США заявили, що не мають наміру вплутуватися в новий конфлікт на Близькому Сході, але захищатимуть американські інтереси та свободу навігації.
Також повідомляється, що в районі вибуху танкерів вже перебуває ще один американський есмінець - Bainbridge.
"Есмінець USS Bainbridge залишається в тісному контакті з пошкодженим танкером Kokuka Courageous і не терпітиме нападу", - повідомили в центральному штабі.
Нагадаємо, США повідомили, що мають у своєму розпорядженні відеозапис, на якому зображено, як особи з іранського військового корабля знімають міну, що не розірвалася, з борту одного з танкерів, які зазнали нападу в затоці Омана.