США направили эсминец к месту подрыва танкеров в Оманском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Соединенные Штаты направили эсминец Mason в Оманский залив к месту атаки на два танкера, в которой США обвиняют власти Ирана. Об этом сообщили в американском центральном командовании, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Военные США заявили, что не намерены ввязываться в новый конфликт на Ближнем Востоке, но защищать американские интересы и свободу навигации.
Также сообщается, что в районе взрыва танкеров уже находится еще один американский эсминец - Bainbridge.
"Эсминец USS Bainbridge остается в тесном контакте с поврежденным танкером Kokuka Courageous и не потерпит нападения", - сообщили в центральном штабе.
Напомним, США сообщили, что располагают видеозаписью, на которой изображено, как лица с иранского военного корабля снимают мину, что не разорвалась, с борта одного из танкеров, которые подверглись нападению в заливе Омана.