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США направили до центрів утримання бойовиків ІД засоби для захисту від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Очолювані США коаліційні сили доставили вкрай необхідні медичні та санітарно-гігієнічні матеріали на об’єкти в Сирії, де містяться приблизно 10 тисяч бойовиків “Ісламського держави”. Про це пише “Голос Америки” із посиланням на представників коаліції, передає УНН.

“В обставинах, що склалися, перед центрами з утримання під вартою постає майже неможливе завдання дотримуватися запобіжних заходів для боротьби з COVID-19”, — йдеться в заяві спільної робочої групи.

Поставки повинні допомогти підтримуваним США сирійським демократичним силам (СДС), які утримують під вартою захоплених бойовиків “Ісламського держави”.

“(Вони) допоможуть захистити охоронців цих центрів, де містяться тисячі іноземних терористів, що є частиною більш широкого плану, мета якого — добитися, щоб охоронці й ув’язнені піддавалися мінімальному ризику зараження”, — наголошується в заяві.

Вантажі, що поставляються, включають мило, дезінфікуючі засоби, тканинні маски і рукавички.

США вже направляли СДС медичні матеріали та іншу допомогу на суму 1,2 мільйона доларів в надії, що це дозволить пом’якшити поширення вірусу і зміцнить безпеку в тюрмах, де містяться тисячі бойовиків “Ісламського держави”. Однак в заявах політичного крила СДС, сирійського демократичного ради, йшлося про те, що цих поставок було недостатньо і що вони запізнювалися.

У недільній заяві робочої групи не уточнюється, скільки матеріалів було поставлено на минулому тижні.

Нагадаємо, США відмовились приєднатись до глобальної ініціативи ВООЗ для створення вакцини від коронавірусу.

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