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США направили в центры содержания боевиков ИГ средства для защиты от коронавируса

США направили в центры содержания боевиков ИГ средства для защиты от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Возглавляемые США коалиционные силы доставили крайне необходимые медицинские и санитарно-гигиенические материалы на объекты в Сирии, где содержатся примерно 10 тыс. боевиков "Исламского государства". Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на представителей коалиции, передает УНН.

“В сложившихся обстоятельствах, перед центрами с содержания под стражей возникает почти невозможная задача соблюдать меры предосторожности для борьбы с COVID-19”, — говорится в заявлении совместной рабочей группы.

Поставки должны помочь поддерживаемым США сирийским демократическим силам (СДС), которые удерживают под стражей захваченных боевиков “Исламского государства”.

“(Они) помогут защитить охранников этих центров, где содержатся тысячи иностранных террористов, что является частью более широкого плана, цель которого — добиться, чтобы охранники и заключенные подвергались минимальному риску заражения”, — отмечается в заявлении.

Поставляемые грузы включают мыло, дезинфицирующие средства, тканевые маски и перчатки.

США ранее уже направляли СДС медицинские материалы и другую помощь на сумму 1,2 миллиона долларов в надежде, что это позволит смягчить распространения вируса и укрепит безопасность в тюрьмах, где содержатся тысячи боевиков “Исламского государства”. Однако в заявлениях политического крыла СДС, сирийского демократического совета, речь шла о том, что этих поставок было недостаточно и они опаздывали.

В воскресном заявлении рабочей группы не уточняется, сколько материалов было поставлено на прошлой неделе.

Напомним, США отказались присоединиться к глобальной инициативе ВОЗ для создания вакцины от коронавируса.

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