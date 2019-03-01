США надали Україні понад мільярд доларів в галузі безпеки - Держдеп
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. США надали Україні понад мільярд доларів допомоги в галузі безпеки, в основному — армії. Про це заявив заступник помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів” в Одесі, передає кореспондент УНН.
“В галузі безпеки ми вже надали більше ніж мільярд доларів — допомогли в основном армії: і тренувальний центр в Яворові, і обладнання, і зараз, в цьому році, ми будемо допомагати флоту”, — сказав Кент.
За його словами, допомога флоту Україна необхідна тому, що після подій 25 листопада ситуація безпеки в Чорному морі є дуже небезпечною.
“Зараз ми будемо співпрацювати з Україною, щоб було більше можливостей у неї захищати себе, захищати країну, інтерес від тиску з боку Росії”, — наголосив представник Держдепу.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна та Грузія обговорили співпрацю з союзниками по НАТО щодо безпеки в Чорноморському регіоні.