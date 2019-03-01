США предоставили Украине более миллиарда долларов в области безопасности - Госдеп

"В области безопасности мы уже предоставили более миллиарда долларов - помогли в основном армии: и тренировочный центр в Яворове, и оборудование, и сейчас, в этом году, мы будем помогать флоту", - сказал Кент.

По его словам, помощь флоту Украины необходима потому, что после события 25 ноября ситуация безопасности в Черном море является очень опасной.

"Сейчас мы будем сотрудничать с Украиной, чтобы было больше возможностей у нее защищать себя, защищать страну, интерес от давления со стороны России", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе.