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США предоставили Украине более миллиарда долларов в области безопасности - Госдеп

США предоставили Украине более миллиарда долларов в области безопасности - Госдеп

Киев  •  УНН

 • 16938 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. США предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности, в основном - армии. Об этом заявил заместитель помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"В области безопасности мы уже предоставили более миллиарда долларов - помогли в основном армии: и тренировочный центр в Яворове, и оборудование, и сейчас, в этом году, мы будем помогать флоту", - сказал Кент.

По его словам, помощь флоту Украины необходима потому, что после события 25 ноября ситуация безопасности в Черном море является очень опасной.

"Сейчас мы будем сотрудничать с Украиной, чтобы было больше возможностей у нее защищать себя, защищать страну, интерес от давления со стороны России", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и Грузия обсудили сотрудничество с союзниками по НАТО относительно безопасности в Черноморском регионе.

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