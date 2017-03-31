США нададуть грант для громадських правових організацій України

"План спільних дій передбачає розширення нашого співробітництва. Ми будемо співпрацювати у розвитку регіональних ресурсно-комунікаційних реформ. Крім надання необхідного обладнання ми організуємо грантову програму для громадських організацій щодо надання безплатної правової допомоги в Україні", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що проект технічної допомоги забезпечить змінення потенціалу адвокатів, які здійснюють захист клієнтів у кримінальних провадженнях, та допоможе створити умови для розвитку професійних навичок адвокатів, а також українських неурядових організацій, які підтримують систему безоплатної правової допомоги.