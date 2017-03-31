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США нададуть грант для громадських правових організацій України

США нададуть грант для громадських правових організацій України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У рамках плану спільних дій, які сьогодні були підписані в Києві, США надасть грантову допомогу організаціям щодо надання безплатної правової допомоги в Україні. Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент УНН.

"План спільних дій передбачає розширення нашого співробітництва. Ми будемо співпрацювати у розвитку регіональних ресурсно-комунікаційних реформ. Крім надання необхідного обладнання ми організуємо грантову програму для громадських організацій щодо надання безплатної правової допомоги в Україні", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що проект технічної допомоги забезпечить змінення потенціалу адвокатів, які здійснюють захист клієнтів у кримінальних провадженнях, та допоможе створити умови для розвитку професійних навичок адвокатів, а також українських неурядових організацій, які підтримують систему безоплатної правової допомоги.

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