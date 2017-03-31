США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины

"План совместных действий предусматривает расширение нашего сотрудничества. Мы будем сотрудничать в развитии региональных ресурсно-коммуникационных реформ. Кроме предоставления необходимого оборудования мы организуем грантовую программу для общественных организаций о предоставлении бесплатной правовой помощи в Украине", - отметила она.

Как сообщал УНН, посол США в Украине М.Йованович заявила, что проект технической помощи обеспечит изменение потенциала адвокатов, осуществляющих защиту клиентов в уголовных процессах, и поможет создать условия для развития профессиональных навыков адвокатов, а также украинских неправительственных организаций, которые поддерживают систему бесплатной правовой помощи.