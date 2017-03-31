США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72681 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109954 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168013 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114760 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105765 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107359 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103810 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158798 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины

США предоставят грант для общественных правовых организаций Украины

Киев  •  УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В рамках плана совместных действий, которые сегодня были подписаны в Киеве, США предоставит грантовую помощь организациям по предоставлению бесплатной правовой помощи в Украине. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент УНН.

"План совместных действий предусматривает расширение нашего сотрудничества. Мы будем сотрудничать в развитии региональных ресурсно-коммуникационных реформ. Кроме предоставления необходимого оборудования мы организуем грантовую программу для общественных организаций о предоставлении бесплатной правовой помощи в Украине", - отметила она.

Как сообщал УНН, посол США в Украине М.Йованович заявила, что проект технической помощи обеспечит изменение потенциала адвокатов, осуществляющих защиту клиентов в уголовных процессах, и поможет создать условия для развития профессиональных навыков адвокатов, а также украинских неправительственных организаций, которые поддерживают систему бесплатной правовой помощи.

Украинские Национальные Новости

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