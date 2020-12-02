США на боротьбу з наслідками пандемії планують спрямувати майже трильйон доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Конгресі США розроблено двопартійний пакет економічної допомоги у зв’язку з пандемією коронавіруса, який також передбачає виділення коштів владі штатів і муніципалітетів. Про це повідомляє “Голос Америки”, передає УНН.

Двопартійна група сенаторів і членів Палати представників запропонувала законопроект про економічну допомогу до 31 березня 2021 року. Документ передбачає виділення 908 млрд дол., включаючи 228 млрд дол. в рамках програми збереження робочих місць для готелів, ресторанів та інших малих підприємств.

За словами законодавців, ініціатива передбачає і пряме виділення коштів владі штатів і муніципалітетів. Сенатор-республіканець Мітт Ромні повідомив, що план включає 560 млрд дол. “перепрофільованих” коштів з пакету, прийнятого в березні 2020 року.

Нагадаємо, в світі інфекцією, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2, заразилися понад 63,7 млн осіб, з них майже 41 млн одужали, число померлих сягнуло майже 1,5 млн. США залишається країною-лідером з найбільшим поширенням коронавіруса — понад 13,7 млн хворих і найбільша кількість смертей серед країн світу — понад 270,5 тисяч осіб.

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