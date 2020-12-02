США на борьбу с последствиями пандемии планируют направить почти триллион долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Конгрессе США разработан двухпартийный пакет экономической помощи в связи с пандемией коронавируса, который также предусматривает выделение средств властям штатов и муниципалитетов. Об этом сообщает “Голос Америки”, передает УНН.
Двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила законопроект об экономической помощи до 31 марта 2021 года. Документ предусматривает выделение 908 млрд долл., включая 228 млрд долл. в рамках программы сохранения рабочих мест для отелей, ресторанов и других малых предприятий.
По словам законодателей, инициатива предусматривает и прямое выделение средств властям штатов и муниципалитетов. Сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил, что план включает 560 млрд долл. “перепрофилированных” средств из пакета, принятого в марте 2020 года.
Напомним, в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 63,7 млн человек, из них почти 41 млн выздоровели, число умерших приближается к 1,5 млн. США остается страной-лидером с наибольшим распространением коронавируса — более 13,7 млн заболевших и наибольшее количество смертей среди стран мира — более 270,5 тысяч человек.