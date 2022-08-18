США можуть вивести свої компанії з Туреччини у разі зближення Ердогана та путіна – Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У разі зближення лідерів Туреччини та росії США можуть переглянути відносини з Анкарою та рекомендувати американським компаніям вивести бізнеси з держави. Про це УНН пише з посиланням на Politico.
Деталі
Повідомляється, що США почали опрацьовувати такі сценарії після того, як турецький президент та російський диктатор зустрілися у Сочі, де за підсумком розповіли про домовленості на торговельно-економічній платформі. Зокрема, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до 100 млрд доларів на рік і розраховуватися в національних валютах.
Як пише Politico, США допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, можуть “заборонити Туреччині робити розрахунки в доларах”.
Вашингтон розглядає Туреччину як "центр тяжіння для бізнесу та капіталу, проте тісні взаємини з росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з рештою світу”.
Тому, адміністрація Байдена може радити вивести американські бізнеси з Туреччини, якщо вона піде з росією на "формальне економічне партнерство".
Додамо
5 серпня в Сочі пройшли переговори президента росії володимира путіна та президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, які тривали понад 4 години.
Сторони, за підсумками, домовилися почати частково оплачувати в рублях постачання російського газу до Туреччини, а також нарощувати взаємодію росії та Туреччини в транспортній сфері, промисловості, сільському господарстві, будівництві.
Також вирішено провести наступне засідання Ради співробітництва вищого рівня в Туреччині, та забезпечити виконання Стамбульських угод, включаючи безперешкодний експорт зерна росії.