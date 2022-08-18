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США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана и путина – Politico

Киев • УНН

 • 197613 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В случае сближения лидеров Турции и россии США могут пересмотреть отношения с Анкарой, и рекомендовать американским компаниям вывести бизнесы из государства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

США могут вывести свои компании из Турции в случае сближения Эрдогана и путина – Politico

Детали

Сообщается, что США начали прорабатывать такие сценарии после того, как турецкий президент и российский диктатор встретились в Сочи, где по итогу рассказали о договоренностях на торгово-экономической платформе. В частности, по словам Эрдогана, стороны решили нарастить товарооборот до 100 млрд долларов в год и рассчитываться в национальных валютах.

Как пишет Politico, США допускают варианты, что в случае еще большего сближения Анкары и москвы, могут “запретить Турции делать расчеты в долларах”.

Вашингтон рассматривает Турцию как "центр притяжения для бизнеса и капитала, однако тесные взаимоотношения с россией ставят под сомнение интеграцию Турции с остальным миром”.

Поэтому, администрация Байдена может рекомендовать вывести американские бизнесы из Турции, если она уйдет из рф на "формальное экономическое партнерство".

Добавим

5 августа в Сочи прошли переговоры президента россии владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые длились более 4 часов.

Стороны, по итогу, договорились начать частично оплачивать в рублях поставки российского газа в Турцию, а также наращивать взаимодействие рф и Турции в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Также решено провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции, и обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт зерна рф.

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