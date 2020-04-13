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США можуть почати знімати введені через епідемію обмеження вже в травні

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. США можуть вже в травні почати “обережно” знімати накладені через епідемію коронавіруса обмеження. Про це пише УНН із посиланням на зроблену в ефірі телеканалу CNN заяву директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, який є консультантом президента США Дональда Трампа з питань, пов’язаних з епідемією.

За його словами, в кінці квітня ситуація в країні буде піддана серйозній оцінці, і, в залежності, від її результатів, можуть бути прийняті рішення про повернення до нормального життя.

У п’ятницю Трамп заявив, що 14 квітня він представить “раду з відкриття країни” — орган, що складається з експертів, який в ході консультацій повинен виробити заходи щодо безпечного зняття обмежень. У нього, за словами Трампа, повинні увійти “видатні лікарі та бізнесмени”.

Трамп в суботу оприлюднив декларацію про введення режиму “масштабного лиха” в штаті Вайомінг на заході США. Таким чином надзвичайний стан через епідемію вперше в історії країни поширилося на всі 50 американських штатів і федеральний округ Колумбія.

“Президент продовжує реагувати на запити кожного з губернаторів, що стосуються захисту здоров’я всіх американців”, — підкреслив в зв’язку з цим заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ про докори Трампа: політизація COVID-19 призведе до “більшої кількості мішків для тіл”

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