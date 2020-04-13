США можуть почати знімати введені через епідемію обмеження вже в травні

КИЇВ. 13 квітня. УНН. США можуть вже в травні почати “обережно” знімати накладені через епідемію коронавіруса обмеження. Про це пише УНН із посиланням на зроблену в ефірі телеканалу CNN заяву директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, який є консультантом президента США Дональда Трампа з питань, пов’язаних з епідемією.