США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

КИЕВ. 13 апреля. УНН. США могут уже в мае начать "осторожно" снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сделанное в эфире телеканала CNN заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанными с эпидемией.