США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37766 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 46570 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 61703 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 62411 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 87938 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101424 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105420 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130603 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130226 просмотра

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США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае

Киев  •  УНН

 • 14370 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. США могут уже в мае начать "осторожно" снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сделанное в эфире телеканала CNN заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанными с эпидемией.

По его словам, в конце апреля ситуация в стране будет подвергнута серьезной оценке, и, в зависимости, от ее результатов, могут быть приняты решения о возвращении к нормальной жизни.

В пятницу Трамп заявил, что 14 апреля он представит “совет по открытию страны” — орган, состоящий из экспертов, который в ходе консультаций должен выработать меры по безопасному снятию ограничений. В него, по словам Трампа, должны войти “выдающиеся врачи и бизнесмены”.

Трамп в субботу обнародовал декларацию о введении режима “масштабного бедствия” в штате Вайоминг на западе США. Таким образом чрезвычайное положение из-за эпидемии впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округов Колумбия.

“Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев”, — подчеркнул в связи с этим заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

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