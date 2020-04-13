США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. США могут уже в мае начать "осторожно" снимать наложенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Об этом пишет УНН со ссылкой на сделанное в эфире телеканала CNN заявление директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который является консультантом президента США Дональда Трампа по вопросам, связанными с эпидемией.
По его словам, в конце апреля ситуация в стране будет подвергнута серьезной оценке, и, в зависимости, от ее результатов, могут быть приняты решения о возвращении к нормальной жизни.
В пятницу Трамп заявил, что 14 апреля он представит “совет по открытию страны” — орган, состоящий из экспертов, который в ходе консультаций должен выработать меры по безопасному снятию ограничений. В него, по словам Трампа, должны войти “выдающиеся врачи и бизнесмены”.
Трамп в субботу обнародовал декларацию о введении режима “масштабного бедствия” в штате Вайоминг на западе США. Таким образом чрезвычайное положение из-за эпидемии впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округов Колумбия.
“Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев”, — подчеркнул в связи с этим заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
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