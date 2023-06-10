США може визнати рф країною-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. До Конгресу США внесли законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму. Ініціативу підтримали представники Демократичної та Республіканської партій. Про це пише УНН з посиланням на сторінку законопроєкт.
Деталі
Документ подав конгресмен від Демократичної партії Тед Лью. Раніше законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму висували на голосування у вересні 2022 року.
У новому документі йдеться про те, що росія неодноразово надавала підтримку недержавним терористичним групам до та під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Доповнення
Нині у списку держав-спонсорів тероризму у США – Сирія, КНДР, Куба та Іран. Присвоєння цього статусу країні дозволяє США вводити додаткові санкції, вводить повне ембарго на продаж зброї та товарів подвійного призначення, а також відмовляти в економічній допомозі.