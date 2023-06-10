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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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США может признать рф страной-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 2286319 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Конгресс США внесли законопроект о признании рф страной-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители Демократической и Республиканской партий. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу законопроекта.

США может признать рф страной-спонсором терроризма

Детали 

Документ подал конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании россии спонсором терроризма выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.

В новом документе говорится о том, что россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

Дополнение 

Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма в США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение этого статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.

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