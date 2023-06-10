США может признать рф страной-спонсором терроризма

Детали

Документ подал конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании россии спонсором терроризма выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.

В новом документе говорится о том, что россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

Дополнение

Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма в США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение этого статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.