США может признать рф страной-спонсором терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Конгресс США внесли законопроект о признании рф страной-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители Демократической и Республиканской партий. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу законопроекта.
Детали
Документ подал конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании россии спонсором терроризма выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.
В новом документе говорится о том, что россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.
Дополнение
Сейчас в списке государств-спонсоров терроризма в США – Сирия, КНДР, Куба и Иран. Присвоение этого статуса стране позволяет США вводить дополнительные санкции, вводит полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.