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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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США хочуть вивести систему Patriot зі Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Після початку війни США розмістили в Словаччині систему протиракетної оборони Patriot. За даними Міністерства оборони Словаччини, незабаром система буде виведена. Про це повідомляє УНН з посиланням на De Zeit.

США хочуть вивести систему Patriot зі Словаччини

Деталі

Точний час не буде оголошено з міркувань безпеки, але це буде «лише питання тижнів", сказала речниця міністерства Мартіна Коваль Какащикова.

Таким чином, вилучення батареї Patriot у США відбувається через довго заплановані роботи з технічного обслуговування. Словаччина веде "інтенсивні переговори зі своїми союзниками, щоб отримати адекватну заміну американській системі Patriot", - сказала речниця. Вона не захотіла коментувати припущення про те, що після ремонту систему доставлять безпосередньо в Україну.

Нагадаємо

Німеччина не повинна стояти на шляху військової підтримки України з боку інших країн, заявив віце-канцлер Роберт Хабек, маючи на увазі прагнення Польщі відправити в Україну бойові танки Leopard німецького виробництва

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