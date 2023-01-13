США хочуть вивести систему Patriot зі Словаччини

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Точний час не буде оголошено з міркувань безпеки, але це буде «лише питання тижнів", сказала речниця міністерства Мартіна Коваль Какащикова.

Таким чином, вилучення батареї Patriot у США відбувається через довго заплановані роботи з технічного обслуговування. Словаччина веде "інтенсивні переговори зі своїми союзниками, щоб отримати адекватну заміну американській системі Patriot", - сказала речниця. Вона не захотіла коментувати припущення про те, що після ремонту систему доставлять безпосередньо в Україну.

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