США хотят вывести систему Patriot из Словакии

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Точное время не будет объявлено из соображений безопасности, но это будет «только вопрос недель", сказала спикер министерства Мартина Коваль Какащикова.

Таким образом, извлечение батареи Patriot в США происходит из-за долго запланированных работ по техническому обслуживанию. Словакия ведет "интенсивные переговоры со своими союзниками, чтобы получить адекватную замену американской системе Patriot", - сказала спикер. Она не захотела комментировать предположение, что после ремонта систему доставят непосредственно в Украину.

Напомним

Германия не должна стоять на пути военной поддержки Украины со стороны других стран, заявил вице-канцлер Роберт Хабек, имея в виду стремление Польши отправить в Украину боевые танки Leopard немецкого производства