США хотят вывести систему Patriot из Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. После начала войны США разместили в Словакии систему противоракетной обороны Patriot. По данным Министерства обороны Словакии, в скором времени система будет выведена. Об этом сообщает УННсо ссылкой на De Zeit.
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Точное время не будет объявлено из соображений безопасности, но это будет «только вопрос недель", сказала спикер министерства Мартина Коваль Какащикова.
Таким образом, извлечение батареи Patriot в США происходит из-за долго запланированных работ по техническому обслуживанию. Словакия ведет "интенсивные переговоры со своими союзниками, чтобы получить адекватную замену американской системе Patriot", - сказала спикер. Она не захотела комментировать предположение, что после ремонта систему доставят непосредственно в Украину.
Напомним
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