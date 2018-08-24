США і РФ домовилися відновити контакти, незважаючи на протиріччя, а українська проблематика - відкладена
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. США і РФ відновлюють контакти по лінії Міноборони, генеральних штабів і МЗС, перервані з 2014 року. Це головний результат зустрічі в Женеві секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, повідомляє УНН з посиланням на матеріал кореспондентів російського агентства ТАРС.
Однак серйозні протиріччя між Москвою і Вашингтоном залишаються. Спільна заява за підсумками зустрічі прийняти не вдалося, оскільки Болтон вирішив наполягти на тому, що в ньому повинні бути відображені американські підходи щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США. Не вдалося прийти до розуміння щодо іранської ядерної угоди і військової присутності Ірану в Сирії. Українська проблематика піднімалася, проте детальне обговорення цього питання було відкладено.
Позиція РФ традиційно полягає в тому, що Москва не піднімає саме питання про антиросійські санкції, однак це питання на тлі нових кроків Вашингтона в останні дні знайшло особливе значення для Росії.
Переговори пройшли в Женеві. Однак місцем зустрічі було вибрано американське представництво при відділенні ООН, а не сам женевський офіс всесвітньої організації. Самі переговори тривали більше п’яти годин — лише трохи більше, ніж планувалося спочатку. Незважаючи на досить довгі обговорення, прийти до спільного знаменника не вдалося, тому не було ні спільної прес-конференції, ні спільної заяви. Втім, напередодні зустрічі такого позитивного результату ніхто не припускав.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати не стануть застосовувати будь-які нові санкції відносно Росії, якщо вважатимуть, що Москва не втручається в американські виборчі процеси. Про це заявив у четвер помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.