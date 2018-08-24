США и РФ договорились возобновить контакты, несмотря на противоречия, а украинская проблематика - отложена
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. США и РФ восстанавливают контакты по линии Минобороны, генеральных штабов и МИД, прерванные с 2014 года. Это главный результат встречи в Женеве секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает УНН со ссылкой на материал корреспондентов российского агентства ТАСС.
Однако серьезные противоречия между Москвой и Вашингтоном остаются. Совместное заявление по итогам встречи принять не удалось, поскольку Болтон решил настоять на том, что в нем должны быть отражены американские подходы относительно предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Не удалось прийти к пониманию по иранской ядерной сделке и военному присутствию Ирана в Сирии. Украинская проблематика поднималась, однако детальное обсуждение этого вопроса было отложено.
Позиция РФ традиционно заключается в том, что Москва не поднимает сама вопрос об антироссийских санкциях, однако этот вопрос на фоне новых шагов Вашингтона в последние дни обрел особую значимость для России.
Переговоры прошли в Женеве. Однако местом встречи было выбрано американское представительство при отделении ООН, а не сам женевский офис всемирной организации. Сами переговоры продолжались более пяти часов — лишь немногим больше, чем планировалось изначально. Несмотря на достаточно долгие обсуждения, прийти к общему знаменателю не удалось, поэтому не было ни совместной пресс-конференции, ни общего заявления. Впрочем, накануне встречи такого положительного исхода никто не предполагал.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты не станут применять любые новые санкции в отношении России, если считать, что Москва не вмешивается в американские избирательные процессы. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.