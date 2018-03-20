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США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання в квітні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Спільні навчання США і Республіки Корея, проведення яких було зупинено на час зимових Олімпіади і Паралімпіади у Пхенчхані, відновляться з 1 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Міністр оборони США Джеймс Меттіс і міністр національної оборони Республіки Корея Сон Йон Му погодилися відновити щорічні спільні навчання, в тому числі Foal Eagle і Key Resolve, які вступали у конфлікт з графіком проведення Олімпійських ігор. Очікується, що маневри відновляться з 1 квітня 2018 року на тому ж рівні, як і в попередні роки”, - наголошується в поширеній заяві представника американського міністерства оборони полковник Роберта Меннінга.

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За словами Меннінга, “командування ООН повідомило Корейську народну армію про графік проведення, а також про оборонний характер щорічних навчань”. Командування ООН — це військовий механізм, створений у період Корейської війни 1950-1953 років. Після закінчення конфлікту всі країни-члени ООН, що брали участь в ньому, вивели свої війська з Корейського півострова, і тільки США зберегли там свою військову присутність. Інформацію про це підтвердив представник американського міністерства оборони полковник Роберт Меннінг в поширеній заяві.

В іншій заяві офіційний представник Пентагону підполковник Корпусу морської піхоти Крістофер Логан підкреслив, що “для Північної Кореї немає причин розглядати їх вчення як провокацію”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у січні погодився відкласти проведення спільних військових маневрів Foal Eagle, а також командно-штабних навчань Key Resolve в Південній Кореї до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

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