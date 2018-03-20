США и Южная Корея возобновят совместные военные учения в апреле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Совместные учения США и Республики Корея, проведение которых было остановлено на время зимних Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, возобновятся с 1 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 на том же уровне, как и в предыдущие годы”, — отмечается в распространенном заявлении представителя американского министерства обороны полковника Роберта Мэннинга.
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По словам Мэннинга, “командование ООН сообщило Корейской народной армии о графике проведения, а также об оборонительном характере ежегодных учений”. Командование ООН — это военный механизм, созданный в период Корейской войны 1950-1953 годов. После окончания конфликта все страны-члены ООН, участвовавшие в нем, вывели свои войска из Корейского полуострова и только США сохранили там свое военное присутствие. Информацию об этом подтвердил представитель американского министерства обороны полковник Роберт Мэннинг в распространенном заявлении.
В другом заявлении официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан подчеркнул, что “для Северной Кореи нет причин рассматривать их учения как провокацию”.
Напомним, президент США Дональд Трамп в январе согласился отложить проведение совместных военных маневров Foal Eagle, а также командно-штабных учений Key Resolve в Южной Корее до окончания зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.