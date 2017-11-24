США і Південна Корея проведуть військово-повітряні навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військово-повітряні сили США і Південної Кореї на початку наступного місяця проведуть планові спільні навчання, в яких будуть задіяні малопомітні винищувачі F-22 Raptor. Про це повідомив в п'ятницю представник південнокорейського Міністерства оборони, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Навчання під назвою "Пильний ас" пройдуть з 4 по 8 грудня, повідомило джерело.
За даними південнокорейського інформагентства "Рtнхап", в навчаннях буде задіяно рекордну кількість винищувачів F-22.
Навчання "Пильний ас" проводяться США і Південною Кореєю двічі на рік для відпрацювання оборонних тактик.
У минулих навчаннях взяли участь близько 16 000 американських військовослужбовців.
Нагадаємо, США мають намір перекинути в Південну Корею шість винищувачів F-22.