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США і Південна Корея проведуть військово-повітряні навчання

США і Південна Корея проведуть військово-повітряні навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військово-повітряні сили США і Південної Кореї на початку наступного місяця проведуть планові спільні навчання, в яких будуть задіяні малопомітні винищувачі F-22 Raptor. Про це повідомив в п'ятницю представник південнокорейського Міністерства оборони, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Навчання під назвою "Пильний ас" пройдуть з 4 по 8 грудня, повідомило джерело.

За даними південнокорейського інформагентства "Рtнхап", в навчаннях буде задіяно рекордну кількість винищувачів F-22.

Навчання "Пильний ас" проводяться США і Південною Кореєю двічі на рік для відпрацювання оборонних тактик.

У минулих навчаннях взяли участь близько 16 000 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, США мають намір перекинути в Південну Корею шість винищувачів F-22.

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