США і Південна Корея проведуть військово-повітряні навчання

Навчання під назвою "Пильний ас" пройдуть з 4 по 8 грудня, повідомило джерело.

За даними південнокорейського інформагентства "Рtнхап", в навчаннях буде задіяно рекордну кількість винищувачів F-22.

Навчання "Пильний ас" проводяться США і Південною Кореєю двічі на рік для відпрацювання оборонних тактик.

У минулих навчаннях взяли участь близько 16 000 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, США мають намір перекинути в Південну Корею шість винищувачів F-22.