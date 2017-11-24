США и Южная Корея проведут военно-воздушные учения

Учения под названием “Бдительный ас” пройдут с 4 по 8 декабря, сообщил источник.

По данным южнокорейского информагентства “Рёнхап”, в учениях будет задействовано рекордное количество истребителей F-22.

Учения “Бдительный ас” проводятся США и Южной Кореей дважды в год для отработки оборонных тактик.

В прошлых учениях приняли участие около 16 000 американских военнослужащих.

Напомним, США намерены перебросить в Южную Корею шесть истребителей F-22.