США и Южная Корея проведут военно-воздушные учения

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77399 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66986 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74181 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81675 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117972 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115105 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144013 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107381 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108810 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113355 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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США и Южная Корея проведут военно-воздушные учения

США и Южная Корея проведут военно-воздушные учения

Киев  •  УНН

 • 11177 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США и Южной Кореи в начале следующего месяца проведут плановые совместные учения, в которых будут задействованы малозаметные истребители F-22 Raptor. Об этом сообщил в пятницу представитель южнокорейского Министерства обороны, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Учения под названием “Бдительный ас” пройдут с 4 по 8 декабря, сообщил источник.

По данным южнокорейского информагентства “Рёнхап”, в учениях будет задействовано рекордное количество истребителей F-22.

Учения “Бдительный ас” проводятся США и Южной Кореей дважды в год для отработки оборонных тактик.

В прошлых учениях приняли участие около 16 000 американских военнослужащих.

Напомним, США намерены перебросить в Южную Корею шесть истребителей F-22.

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