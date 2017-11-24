США и Южная Корея проведут военно-воздушные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США и Южной Кореи в начале следующего месяца проведут плановые совместные учения, в которых будут задействованы малозаметные истребители F-22 Raptor. Об этом сообщил в пятницу представитель южнокорейского Министерства обороны, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Учения под названием “Бдительный ас” пройдут с 4 по 8 декабря, сообщил источник.
По данным южнокорейского информагентства “Рёнхап”, в учениях будет задействовано рекордное количество истребителей F-22.
Учения “Бдительный ас” проводятся США и Южной Кореей дважды в год для отработки оборонных тактик.
В прошлых учениях приняли участие около 16 000 американских военнослужащих.
Напомним, США намерены перебросить в Южную Корею шесть истребителей F-22.