США і Китай уклали торгівельні угоди на 250 мільярдів доларів

Під час візиту Дональда Трампа до Пекіна Китай та Сполучені Штати підписали додаткові ділові угоди вартістю 250 мільярдів доларів, хоча деякі з них були не зобов'язуючими комерційними контрактами.

Угоди, підписані на церемонії, в якій взяли участь Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін, включали продаж чіпсетів, реактивних двигунів та автозапчастин, вироблених США.

Контракти передбачають торгівельні відносини з китайськими виробниками мобільних телефонів, авіакомпаніями та інші, які все одно уклали б клієнти, та підписання яких були відкладені до візиту американського президента. Деякі угоди включали співпрацю щодо сланцевого газу та меморандум про взаєморозуміння щодо промислового розвитку.

Президент США заявив, що торгівля між США та Китаєм не була "дуже справедливою" для США і заявив про великий торгівельний дефіцит між двома державами. Трамп пообіцяв змінити "однобічні та несправедливі" торговельні відносини з Китаєм, але заявив, що він не звинувачує Пекін в тому, що останній користувався перевагами США в минулому.

Він закликав негайно вжити заходів щодо "недобросовісної практики торгівлі", яка зумовлює дефіцит та перешкоди на шляху доступу до ринку та крадіжку інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Дональд Трамп наполегливо закликав Китай докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї.



