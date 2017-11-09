США и Китай заключили торговые соглашения на 250 млрд долларов

Во время визита Дональда Трампа в Пекин, Китай и Соединенные Штаты подписали дополнительные деловые сделки стоимостью 250 млрд долларов, хотя некоторые из них были не обязывающими коммерческим контрактам.

Соглашения, подписанные на церемонии, в которой приняли участие Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин, включади продажу чипсетов, реактивных двигателей и автозапчастей, произведенных США.

Контракты предусматривают торговые отношения с китайскими производителями мобильных телефонов, авиакомпаниями и другие, которые все равно заключили бы клиенты и подписание которых были отложены до визита американского президента. Некоторые соглашения включали сотрудничество по сланцевому газу и меморандум о взаимопонимании по промышленному развитию.

Президент США заявил, что торговля между США и Китаем не была "очень справедливой" для США и заявил о большом торговом дефиците между двумя государствами. Трамп пообещал изменить "односторонние и несправедливые" торговые отношения с Китаем, но заявил, что он не обвиняет Пекин в том, что последний пользовался преимуществами США в прошлом.

Он призвал немедленно принять меры по "недобросовестной практики торговли", которая обуславливает дефицит и препятствия на пути доступа к рынку и кражу интеллектуальной собственности.

Напомним, Дональд Трамп настойчиво призвал Китай прилагать больше усилий для разрешения кризиса вокруг Северной Кореи.



