США і Китай можуть порозумітися - Д.Трамп

“Як більшість з вас знають, у мене вчора відбулася дуже, дуже хороша розмова з президентом Китаю. Це була дуже тепла розмова. Ми знаходимося в процесі того, щоб добре порозумітися”, — сказав він під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

Він також зазначив, що вважає, що це може принести велику вигоду Японії.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявляє, що підтримка Литвою суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації джерел енергії сприяють досягненню спільної мети – підвищення безпеки в Європі і в регіоні.