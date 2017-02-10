США и Китай могут хорошо поладить - Д.Трамп

"Как большинство из вас знают, у меня вчера состоялась очень хорошая беседа с президентом Китая. Это была очень теплая беседа. Мы находимся в процессе того, чтобы хорошо поладить ", - сказал он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также отметил, что считает, что это может принести большую выгоду Японии.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявляет, что поддержка Литвой суверенитета и территориальной целостности Украины , а также усилия по диверсификации источников энергии способствуют достижению общей цели - повышение безопасности в Европе и в регионе.