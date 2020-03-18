США і Канада планують закрити кордон для подорожей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. США і Канада для стримування поширення коронавірусу готуються призупинити всі подорожі через спільний кордон, окрім невідкладних. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"Сполучені Штати і Канада готуються випустити спільну заяву, яка може призупинити несуттєві поїздки між двома країнами вже протягом наступних 24-48 годин", - повідомив CNN чиновник з адміністрації Трампа.
В угоді все ще працюють над визначенням "несуттєвих поїздок", але чиновник підкреслив, що нові обмеження не торкнуться бізнесу і торгівлі між двома країнами.
Наразі сторони обговорюють, який вид транспорту і які особи зможуть перетинати кордон.
Раніше УНН писав, що американська влада розраховує, що спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2, в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати і довше.