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США і Канада планують закрити кордон для подорожей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. США і Канада для стримування поширення коронавірусу готуються призупинити всі подорожі через спільний кордон, окрім невідкладних. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Сполучені Штати і Канада готуються випустити спільну заяву, яка може призупинити несуттєві поїздки між двома країнами вже протягом наступних 24-48 годин", - повідомив CNN чиновник з адміністрації Трампа.

В угоді все ще працюють над визначенням "несуттєвих поїздок", але чиновник підкреслив, що нові обмеження не торкнуться бізнесу і торгівлі між двома країнами.

Наразі сторони обговорюють, який вид транспорту і які особи зможуть перетинати кордон.

Раніше УНН писав, що американська влада розраховує, що спалах захворювання, що викликається новим коронавірусом SARS-CoV-2, в США закінчиться в липні-серпні, але може тривати і довше.

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