США и Канада планируют закрыть границу для путешествий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Соединенные Штаты и Канада готовятся выпустить совместное заявление, которое может приостановить несущественные поездки между двумя странами уже в течение следующих 24–48 часов”, — сообщил CNN чиновник из администрации Трампа.
В соглашении все еще работают над определением “несущественных поездок”, но чиновник подчеркнул, что новые ограничения не затронут бизнес и торговлю между двумя странами.
На данный момент стороны обсуждают, какой вид транспорта и какие лица смогут пересекать границу.
Ранее УНН писал, что американские власти рассчитывают, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2, в США закончится в июле-августе, но может продолжаться и дольше.