США і арабські країни розробляють аналог НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр повідомив, що ряд арабських країн веде переговори з США про нову угоду щодо безпеки для захисту Близького Сходу від "зовнішньої агресії". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Робота триває, і обидві сторони хочуть, щоб це відбулося”, — сказав аль-Джубейр, додавши, що обговорюється створення Близькосхідного стратегічного альянсу (MESA, Middle East Strategic Alliance).
За словами саудівського міністра, в альянс можуть увійти також Єгипет і Йорданія.
“Мета полягає в тому, щоб досягти домовленостей в галузі безпеки на Близькому Сході, які можуть захистити регіон від зовнішньої агресії і зміцнити відносини між США і країнами регіону”, — розповів голова МЗС Саудівської Аравії. Свою заяву він зробив, виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту Ради співробітництва країн Перської затоки в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Крім цього, у неділю в Держдепартаменті США закликали країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA. У деяких ЗМІ з’являлися вказівки на те, що новий альянс буде схожий на НАТО.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг опублікував авторську колонку у декількох європейських газетах, прокоментувавши ситуацію у сфері контролю над озброєннями і зазначивши, що Росія розробила нову ракету середньої дальності 9М729, здатну нести ядерні боєголовки і досягти європейських столиць.