США и арабские страны разрабатывают аналог НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW .
“Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло”, — сказал аль-Джубейр, добавив, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance).
По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.
“Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона”, — сообщил глава МИД Саудовской Аравии. Свое заявление он сделал, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал авторскую колонку в нескольких европейских газетах, прокомментировав ситуацию в сфере контроля над вооружениями и отметив, что Россия разработала новую ракету средней дальности 9М729, способную нести ядерные боеголовки и достичь европейских столиц.