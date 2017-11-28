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США готують нові санкції проти РФ

США готують нові санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН.  У США готують нові санкції проти Росії, передає УНН з посиланням на Ехо Москви.

Як повідомляється, вони будуть розглянуті на вищому рівні у Вашингтоні в лютому майбутнього року. Як очікується, під санкції потраплять великі підприємці, які працюють з Кремлем, близьке коло президента РФ Володимира Путіна, його друзі та їхні діти.

Як раніше повідомляв DW, держдепартамент США передав конгресу список російських компаній і організацій, щодо яких можуть бути запроваджені санкції. До нього потрапили найбільші російські підприємства, пов'язані із оборонною промисловістю: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронекспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" та інші.

Перелік, підписаний держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, не означає автоматичне поширення санкцій на згадані компанії та структури, а є пропозицією відомства з визначення таких підприємств та організацій. Список може бути змінений та доповнений. Потрапили туди і силові відомства Росії: Федеральна служба безпеки (ФСБ), Служба зовнішньої розвідки (СЗР), Головне управління Генштабу (колишнє ГРУ).

Робота над визначенням кола російських громадян та організацій, які підпадають під нові американські санкції, мала б бути завершена до 1 жовтня поточного року, проте держдепартамент оголосив про вимушену затримку. "Це доволі складно та потребує певного часу", - пояснила тоді представниця відомства.

Законопроект про посилення санкцій щодо Росії, Ірану і Північної Кореї, раніше схвалений конгресом США, президент країни Дональд Трамп підписав 2 серпня. У кінці вересня Вашингтон повідомив, що нові санкції наберуть чинності 28 листопада поточного року.

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