США готовят новые санкции против РФ

Как сообщается, они будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю будущего года. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, которые работают с Кремлём, близкий круг президента РФ Владимира Путина, его друзья и их дети.

Ранее DW сообщал, что госдепартамент США передал конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции. В него попали крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" и другие.

Перечень, подписанный госсекретарем США Рексом Тиллерсон, не означает автоматическое распространение санкций на упомянутые компании и структуры, а является предложением ведомства по определению таких предприятий и организаций. Список может быть изменен и дополнен. Попали туда и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ).

Работа над определением круга российских граждан и организаций, подпадающих под новые американские санкции, должна была быть завершена до 1 октября текущего года, однако госдепартамент объявил о вынужденной задержке. "Это довольно сложно и требует определенного времени", - пояснила тогда представительница ведомства.

Законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный конгрессом США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа. В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.