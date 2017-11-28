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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77408 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67007 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74212 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81692 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117974 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 144016 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107381 просмотра

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США готовят новые санкции против РФ

США готовят новые санкции против РФ

Киев  •  УНН

 • 19053 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В США готовят новые санкции против России, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.

Как сообщается, они будут рассмотрены на высшем уровне в Вашингтоне к февралю будущего года. Как ожидается, под санкции попадут крупные предприниматели, которые работают с Кремлём, близкий круг президента РФ Владимира Путина, его друзья и их дети.

Ранее DW сообщал, что госдепартамент США передал конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции. В него попали крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" и другие.

Перечень, подписанный госсекретарем США Рексом Тиллерсон, не означает автоматическое распространение санкций на упомянутые компании и структуры, а является предложением ведомства по определению таких предприятий и организаций. Список может быть изменен и дополнен. Попали туда и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ).

Работа над определением круга российских граждан и организаций, подпадающих под новые американские санкции, должна была быть завершена до 1 октября текущего года, однако госдепартамент объявил о вынужденной задержке. "Это довольно сложно и требует определенного времени", - пояснила тогда представительница ведомства.

Законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный конгрессом США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа. В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.

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