США готові перезавантажити переговори з РФ щодо України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір перезавантажити формат переговорів з Росією щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі, повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Видання підкреслює, що куратором цієї ініціативи є держсекретар США Рекс Тіллерсон, а головним її виконавцем стане посланець від Р.Тіллерсона, який вестиме переговори з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
Єдиною перепоною для нового формату може стати розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, у МЗС РФ повідомили, що відносини Росії і НАТО перебувають у найглибшій кризі.