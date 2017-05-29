США готовы перезагрузить переговоры с РФ по Украине - СМИ

Сообщается, что куратором этой инициативы является госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а главным ее исполнителем станет посланник от Р.Тиллерсона, который будет вести переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Единственной преградой для нового формата может стать расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США, говорится в материале.

Напомним, в МИД РФ сообщили, что отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе.