США готовы перезагрузить переговоры с РФ по Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа намерена перезагрузить формат переговоров с Россией по решению военного конфликта на Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Сообщается, что куратором этой инициативы является госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а главным ее исполнителем станет посланник от Р.Тиллерсона, который будет вести переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Единственной преградой для нового формата может стать расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США, говорится в материале.
Напомним, в МИД РФ сообщили, что отношения России и НАТО находятся в глубочайшем кризисе.