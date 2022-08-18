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США дозволили українській армії завдавати ударів по Криму західною зброєю - Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сполучені штати дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму. Як пише Politico з посиланням на джерело в Білому домі, Київ може вжити таких заходів, якщо вважатиме за необхідне, передає УНН.

США дозволили українській армії завдавати ударів по Криму західною зброєю - Politico

Цитата

"Ми не обираємо мети, і все, що ми надаємо – призначено для самооборони. Будь-яка мета, яку Україна вирішить переслідувати на своїй землі, за визначенням – самооборона", – цитує видання співрозмовника.

Деталі

Джерело також додало, що Крим є українською територією, тому Україна має право самостійно приймати рішення щодо власних територій.

Politico зазначає, що у свою чергу у Києві почули повідомлення США про підтримку України.

Додамо

Раніше Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах Росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.

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