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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США разрешили украинской армии наносить удары по Крыму западным оружием - Politico

Киев • УНН

 • 265926 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Соединенные штаты разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму. Как пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме, Киев может принять такие меры, если сочтет необходимым, передает УНН.

США разрешили украинской армии наносить удары по Крыму западным оружием - Politico

Цитата

"Мы не выбираем цели, и все, что мы предоставляем – предназначено для самообороны. Любая цель, которую Украина решит преследовать на своей земле, по определению – самооборона", - цитирует издание собеседника.

Детали

Источник также добавил, что Крым является украинской территорией, потому Украина вправе самостоятельно принимать решения в отношении собственных территорий.

Politico отмечает, что в свою очередь, в Киеве услышали сообщение США о поддержке Украины.

Добавим

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не имеет запрета от партнеров относительно ударов по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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