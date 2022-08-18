США разрешили украинской армии наносить удары по Крыму западным оружием - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Соединенные штаты разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму. Как пишет Politico со ссылкой на источник в Белом доме, Киев может принять такие меры, если сочтет необходимым, передает УНН.
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"Мы не выбираем цели, и все, что мы предоставляем – предназначено для самообороны. Любая цель, которую Украина решит преследовать на своей земле, по определению – самооборона", - цитирует издание собеседника.
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Источник также добавил, что Крым является украинской территорией, потому Украина вправе самостоятельно принимать решения в отношении собственных территорий.
Politico отмечает, что в свою очередь, в Киеве услышали сообщение США о поддержке Украины.
Добавим
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не имеет запрета от партнеров относительно ударов по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.