США допоможуть Австралії з біженцями попри критику Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. США заявили, що виконуватимуть угоду про переселення мігрантів, укладений з Австралією. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс в Сіднеї під час прес-конференції з австралійським прем'єр-міністром Малкольмом Тернбуллом, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами М.Пенса, дотримання досягнутих домовленостей не означає, що Вашингтон "захоплюється" ними.
"Ми будемо дотримуватися цієї угоди з поваги до нашого надзвичайно важливого союзника", - пояснив він, маючи на увазі Австралію.
У лютому президент США Дональд Трамп назвав договір, укладений за його попередника Барака Обаму, "дурною угодою".
У листопаді минулого року США і Австралія домовилися про переселення в Сполучені Штати біженців з міграційних центрів, створених Австралією в Папуа-Новій Гвінеї і Науру. Згідно з домовленостями, США повинні були прийняти 1250 біженців, які просять притулку. У свою чергу Австралія буде переселяти біженців з Сальвадору, Гватемали і Гондурасу.