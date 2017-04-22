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США допоможуть Австралії з біженцями попри критику Д.Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. США заявили, що виконуватимуть угоду про переселення мігрантів, укладений з Австралією. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс в Сіднеї під час прес-конференції з австралійським прем'єр-міністром Малкольмом Тернбуллом, передає УНН з посиланням на ВВС.

За словами М.Пенса, дотримання досягнутих домовленостей не означає, що Вашингтон "захоплюється" ними.

"Ми будемо дотримуватися цієї угоди з поваги до нашого надзвичайно важливого союзника", - пояснив він, маючи на увазі Австралію.

У лютому президент США Дональд Трамп назвав договір, укладений за його попередника Барака Обаму, "дурною угодою".

У листопаді минулого року США і Австралія домовилися про переселення в Сполучені Штати біженців з міграційних центрів, створених Австралією в Папуа-Новій Гвінеї і Науру. Згідно з домовленостями, США повинні були прийняти 1250 біженців, які просять притулку. У свою чергу Австралія буде переселяти біженців з Сальвадору, Гватемали і Гондурасу.

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