США помогут Австралии с беженцами, несмотря на критику Д.Трампа

По словам М.Пенса, соблюдение достигнутых договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.

"Мы будем придерживаться этого соглашения из уважения к нашему важнейшему союзнику", - пояснил он, имея в виду Австралию.

В феврале президент США Дональд Трамп назвал договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, "глупым соглашением".

В ноябре прошлого года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища. В свою очередь Австралия будет переселять беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.