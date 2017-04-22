США помогут Австралии с беженцами, несмотря на критику Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. США заявили, что будут выполнять соглашение о переселении мигрантов, заключенное с Австралией. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в Сиднее во время пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам М.Пенса, соблюдение достигнутых договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.
"Мы будем придерживаться этого соглашения из уважения к нашему важнейшему союзнику", - пояснил он, имея в виду Австралию.
В феврале президент США Дональд Трамп назвал договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, "глупым соглашением".
В ноябре прошлого года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища. В свою очередь Австралия будет переселять беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.