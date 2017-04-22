США помогут Австралии с беженцами, несмотря на критику Д.Трампа

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33540 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151780 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114628 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115407 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111868 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103822 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106917 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103439 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152434 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США помогут Австралии с беженцами, несмотря на критику Д.Трампа

США помогут Австралии с беженцами, несмотря на критику Д.Трампа

Киев  •  УНН

 • 10286 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. США заявили, что будут выполнять соглашение о переселении мигрантов, заключенное с Австралией. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в Сиднее во время пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По словам М.Пенса, соблюдение достигнутых договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.

"Мы будем придерживаться этого соглашения из уважения к нашему важнейшему союзнику", - пояснил он, имея в виду Австралию.

В феврале президент США Дональд Трамп назвал договор, заключенный при его предшественнике Бараке Обаме, "глупым соглашением".

В ноябре прошлого года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру. Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища. В свою очередь Австралия будет переселять беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

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