США, Британія і Франція заявили про готовність відповісти в разі хіматак в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. США, Франція і Велика Британія знову звинуватили владу Сирії в здійсненні хіматак в країні і заявили про готовність до дій у відповідь у разі їх повторення. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві постійного представництва США при ООН, повідомляє УНН.
“У п’яту річницю жахливої атаки зарином в (Східній) Гуті США, Велика Британія і Франція знову виступають із засудженням використання хімічної зброї режимом Асада, — йдеться в заяві. — Наша позиція щодо використання режимом (президента Сирії Башара) Асада хімічної зброї незмінна. Як ми вже демонстрували, ми відповідно відповімо на будь-яке використання хімічної зброї режимом Асада в подальшому”.
Країни також висловили стурбованість “повідомленнями про воєнні дії сирійського режиму щодо цивільного населення та інфраструктури в Ідлібі і гуманітарними наслідками цих дій”.
“Ми закликаємо країни, що підтримують Асада, використовувати свій вплив, щоб міжнародні норми щодо заборони хімічної зброї виконувалися, — наголошується в документі. — Ми залишаємося готові до дій у разі, якщо режим Асада знову використає хімічну зброю”.
Як повідомляв УНН, американська адміністрація вважає, що Росія поводиться неконструктивним чином з точки зору врегулювання в Сирії. Про це заявив у вівторок помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл.