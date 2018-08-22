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США, Великобритания и Франция заявили о готовности ответить в случае химатак в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. США, Франция и Великобритания вновь обвинили власти Сирии в осуществлении химатак в стране и заявили о готовности к ответным действиям в случае их повторения. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении постоянного представительства США при ООН, сообщает УНН.

США, Великобритания и Франция заявили о готовности ответить в случае химатак в Сирии

“В пятую годовщину ужасающей атаки зарином в (Восточной) Гуте США, Великобритания и Франция вновь выступают с осуждением использования химоружия режимом Асада, — говорится в заявлении. — Наша позиция относительно использования режимом (президента Сирии Башара) Асада химического оружия неизменна. Как мы уже демонстрировали, мы соответствующе ответим на любое использование химического оружия режимом Асада в дальнейшем”.

Страны также выразили обеспокоенность “сообщениями о военных действиях сирийского режима в отношении гражданского населения и инфраструктуры в Идлибе и гуманитарными последствиями этих действий”.

“Мы призывает страны, поддерживающие Асада, использовать свое влияние, чтобы международные нормы по запрещению химоружия выполнялись, — отмечается в документе. — Мы остаемся готовы к действиям в случае, если режим Асада вновь использует химическое оружие”.

Как сообщал УНН, американская администрация считает, что Россия ведет себя неконструктивным образом с точки зрения урегулирования в Сирии. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

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