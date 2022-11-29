США анонсують нову допомогу для енергосистеми України - Reuters

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Як повідомляє Reuters, наразі Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також із європейськими країнами над пошуком обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції електропередачі, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів.

Блінкен планує використати сьогоднішню зустріч нової координаційної групи з енергетики, до якої входять у тому числі і країни G7, щоб розповісти про плани США щодо доставки необхідного обладнання в Україну впродовж наступних кількох тижнів. Проте поки незрозуміло, у якій формі буде надано допомогу та на яку суму.

У Сполучених Штатах також закликають інші країни зробити те саме, щоб запобігти відключенням електроенергії в Україні, які залишають мільйони людей у темряві та без опалення при мінусових температурах.

Нагадаємо

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи можливі нові удари рф по енергетичній інфраструктурі України, повідомив, що енергетики розуміють, куди росіяни можуть цілитися, та готуються до цього.